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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

مجازات یک واحد مرغداری در بوئین زهرا

مجازات یک واحد مرغداری در بوئین زهرا

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از مجازات پنج میلیارد ریالی یک واحد مرغداری متخلف در بوئین زهرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن پور گفت: پرونده تخلف متصدی مرغداری به اتهام گرانفروشی در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز شهرستان بوئین زهرا رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: شعبه با توجه به مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز، علاوه بر ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسن پور گفت: برای صیانت از حقوق شهروندان، تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار، نظارت بر نحوه عرضه کالا بر اساس نرخ مصوب، گشت های سیار تعزیرات حکومتی به صورت گسترده و شبانه روزی از واحدهای تولیدی و صنفی عرضه مرغ و تخم مرغ، مرغداری و کشتارگاه ها بازرسی می کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین نظارت بر تولید و عرضه گوشت مرغ، پیشگیری از اقدامات غیر قانونی و افزایش کاذب قیمت را اهداف این بازرسی ها برشمرد و افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را در سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

کد مطلب 6645372

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