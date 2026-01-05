جریمه سنگین تعزیرات برای گرانفروشی ۶ تن گوشت مرغ در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی با اشاره به محکومیت یک کشتارگاه مرغ در این استان به پرداخت یک میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جزای نقدی به‌دلیل گرانفروشی گوشت مرغ بسته‌بندی‌شده اظهار کرد: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان همدان به پرونده یک کشتارگاه مرغ به‌دلیل گرانفروشی ۶ هزار و ۲۳۱ کیلوگرم گوشت مرغ بسته‌بندی‌شده به ارزش ۳۷۴ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و طی مراحل قانونی، شعبه رسیدگی‌کننده اتهام انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جزای نقدی، معادل چهار برابر ارزش تخلف، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با اشاره به نحوه تشکیل پرونده گفت: بازرسان اداره جهاد کشاورزی استان همدان در جریان بازرسی از این واحد صنعتی، تخلف گرانفروشی گوشت مرغ را شناسایی و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

یونسی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها بر بازار کالاهای اساسی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی برخورد قانونی خواهد کرد.