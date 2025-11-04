یک واحد صنفی متخلف در دشتی پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای نظارت بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات مردمی، گشت مشترکی با حضور رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی از نانوایی‌های شهر خورموج انجام شد که در جریان آن یک واحد صنفی متخلف پلمب شد.

در اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی و پیگیری شکایات مردمی، گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی با حضور حمید جمالی رئیس تعزیرات حکومتی، از تعدادی از نانوایی‌های شهر خورموج بازدید به‌عمل آورد.

در این بازدید میدانی، عملکرد نانوایی‌ها از نظر رعایت نرخ مصوب، کیفیت نان و نحوه عرضه مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، یک واحد صنفی متخلف شناسایی و پلمب شد.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی با تأکید بر تداوم این گشت‌ها گفت: هدف از اجرای این طرح، صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از تخلفات صنفی است.

حمید جمالی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق بازرسان سازمان صمت، تعزیرات حکومتی یا سامانه‌های نظارتی ۱۳۵ و ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان پیگیری شود.