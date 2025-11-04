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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

پیام عراقچی در پی وقوع زلزله در افغانستان

پیام عراقچی در پی وقوع زلزله در افغانستان

وزیر امور خارجه در پی وقوع مجدد زلزله در افغانستان طی پیامی ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت کشور همسایه، از آمادگی جمهوری اسلامی برای اعزام کمک های امدادی به مناطق زلزله زده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وقوع مجدد زمین‌لرزه ویرانگر در بخش‌هایی از شمال افغانستان که به جان باختن جمعی از شهروندان آن کشور و وارد آمدن خسارات گسترده انجامید، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.

جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی و تسلیت صمیمانه به دولت و ملت افغانستان و خانواده‌های داغدار، برای مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت می‌نماید.

همچنین، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای اعزام فوری کمک‌های انسانی و امدادی به مناطق زلزله‌زده اعلام می‌دارد.»

کد مطلب 6645394
حسین کشتکار

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