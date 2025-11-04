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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

دیدار و گفتگوی رئیس اتاق ایران با عراقچی؛ تاکید بر تقویت بخش خصوصی

دیدار و گفتگوی رئیس اتاق ایران با عراقچی؛ تاکید بر تقویت بخش خصوصی

رئیس اتاق ایران با وزیر امور خارجه دیدار و دو طرف در مورد بررسی راهکارهای تسهیل و تقویت نقش فعال‌تر بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز سه شنبه با حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی کشور، اظهار داشت: وظیفه وزارت امور خارجه در چارچوب دیپلماسی اقتصادی، گشودن مسیر برای فعالان اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه تعامل سازنده آنان با طرف‌های خارجی است.

در این دیدار همچنین دو طرف ضمن بررسی راهکارهای تسهیل و تقویت نقش فعال‌تر بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت افزایش هماهنگی میان وزارت امور خارجه و اتاق ایران به‌منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل تعاملات بین‌المللی بخش خصوصی تأکید کردند.

کد مطلب 6645178
نفیسه عبدالهی

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