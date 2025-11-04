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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳

دانشگاه‌ها و مدارس ۶ شهر خوزستان غیرحضوری شدند؛ فعالیت ادارات با تأخیر

دانشگاه‌ها و مدارس ۶ شهر خوزستان غیرحضوری شدند؛ فعالیت ادارات با تأخیر

اهواز - در پی تداوم آلودگی هوا، کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان از غیرحضوری شدن فعالیت مراکز آموزشی و تاخیر در آغاز فعالیت ادارات در ۶ شهرستان استان برای روز چهارشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه رسمی دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان، به منظور حفظ سلامت شهروندان و در پی تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمه‌غربی استان، وضعیت فعالیت مراکز آموزشی و ادارات در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشت‌آزادگان برای روز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:

- مدارس و دانشگاه‌ها: فعالیت به‌صورت غیرحضوری

- ادارات و دستگاه‌های اجرایی: آغاز فعالیت از ساعت ۹:۳۰ صبح

همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

در پایان این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است برای حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.

کد مطلب 6645551

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