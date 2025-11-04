به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه رسمی دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان، به منظور حفظ سلامت شهروندان و در پی تداوم آلودگی ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمهغربی استان، وضعیت فعالیت مراکز آموزشی و ادارات در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشتآزادگان برای روز چهارشنبه ۱۴ آبانماه ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:
- مدارس و دانشگاهها: فعالیت بهصورت غیرحضوری
- ادارات و دستگاههای اجرایی: آغاز فعالیت از ساعت ۹:۳۰ صبح
همچنین دستگاههای خدماترسان، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
در پایان این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است برای حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.
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