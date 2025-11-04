۶ واحد صنفی متخلف در اراک پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی تقوی نیا اظهار کرد: روز گذشته مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان مرکزی با هدف تحقق برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی در بین صنوف پذیرایی شامل کافه، رستوران، سفره خانه‌ها و جلوگیری از ترویج فرهنگ منافی با قوانین و مقرارات اسلامی در قالب جشن‌های هالوین طرح کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی را در سطح شهرستان اراک به اجرا گذاشتند.

وی افزود: در اجرای این طرح از ۳۳ واحد پذیرایی در اراک بازدید، برای ۱۷ واحد تذکر، ۳ واحد اخذ تعهد، ۹ واحد اخطار پلمب صادر و تعداد ۶ واحد صنفی به علت تخلفات احصایی پلمب شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی هدف از اجرای این طرح را نظارت بر اصناف در راستای ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه عنوان کرد و از تمامی مردم و متصدیان اصناف خواست، هشدارهای لازم و تدابیر لحاظ شده در بحث رعایت مقررات را رعایت کنند.