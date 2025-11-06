بسطامی: ۶۵ هزار واحد صنفی در استان مرکزی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بسطامی بعد از ظهر پنجشنبه در آئین همایش وفاق ملی برای سرمایهگذاری در ایران ماهر در اراک اظهار کرد: در حال حاضر بیش از سه میلیون و پانصد هزار واحد صنفی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که ۴۷ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: این واحدها علاوه بر تأمین بخش زیادی از تولید ناخالص ملی، نقش تعیینکنندهای در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارند.
بسطامی تصریح کرد: یکچهارم جمعیت کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم از فعالیتهای صنفی بهرهمند هستند.
وی ادامه داد: در استان مرکزی، ۶۵ هزار واحد صنفی در حال فعالیت هستند که از این تعداد، ۲۵ هزار واحد در بخشهای مختلف تولیدی مشغول به کار هستند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی تاکید کرد: اصناف در این استان میتوانند بهعنوان بزرگترین شریک بیمه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شوند.
وی با انتقاد از سیاستهای دولتی در حوزه کارگران و کارمندان افزود: در حالی که دولت برای کارکنان خود در سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق سهمیلیونی در نظر گرفته است، این افزایش برای کارگران که حقوق آنها از جیب بخش خصوصی تأمین میشود، اعمال نشده است.
بسطامی گفت: این ناهماهنگی و تبعیض موجب بروز مشکلاتی برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان شده است.
وی تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید کشور در تیرماه سال جاری، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده بود که از اجرای بخشنامهای در خصوص اصلاح عناوین شغلی خودداری کند، اما متأسفانه برخی از این بخشنامهها همچنان از کارفرمایان مبالغی مطالبه میکنند که با سیاستهای کلان حمایت از تولید در تضاد است.
وی گفت: بازنگری در قانون کار و بهروزرسانی فهرست مشاغل حمایتشده و نیز اصلاح رویههای بازرسیها و تسهیلات برای واحدهای صنفی مورد تاکید است.
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