۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱

تعیین «روز سمنان» با محوریت معرفی ظرفیت‌ها در دستور کار

سمنان- فرماندار سمنان خواستار تعیین «روز سمنان» در شورای فرهنگ عمومی این شهرستان شد و گفت: معرفی ظرفیت‌ها در حوزه‌های مختلف، محوریت تعیین این روز قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی سمنان که در محل فرمانداری برگزار شد، افزود: در این رویداد باید تمام ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی سمنان مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ریزی برای آن منسجم و کارشناسی‌شده باشد.

وی از دستگاه‌های عضو شورای فرهنگ عمومی خواست تا راهکارهای عملیاتی در حوزه فرهنگ ارائه دهند و تأکید کرد: برای اثربخشی تصمیمات، این پیشنهادها باید مبتنی بر کار کارشناسی باشند.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت برگزاری مستمر جلسات برای ساماندهی مسائل فرهنگی و اجتماعی، یکی دیگر از مطالبات جدی را اقدام مؤثر در جهت رفع مشکلات جوانان و موضوع «جوانی جمعیت» دانست.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده تلاش کنند.

صمیمیان در پایان، مناسبت‌هایی همچون سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) را فرصتی مغتنم برای پرداختن به مباحث فرهنگی و اجتماعی جامعه عنوان کرد و گفت: دستگاه‌ها باید با ارائه برنامه‌های مدون، در این زمینه ورود جدی داشته باشند.

