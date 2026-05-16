به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی سمنان که در محل فرمانداری برگزار شد، افزود: در این رویداد باید تمام ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی سمنان مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ریزی برای آن منسجم و کارشناسی‌شده باشد.

وی از دستگاه‌های عضو شورای فرهنگ عمومی خواست تا راهکارهای عملیاتی در حوزه فرهنگ ارائه دهند و تأکید کرد: برای اثربخشی تصمیمات، این پیشنهادها باید مبتنی بر کار کارشناسی باشند.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت برگزاری مستمر جلسات برای ساماندهی مسائل فرهنگی و اجتماعی، یکی دیگر از مطالبات جدی را اقدام مؤثر در جهت رفع مشکلات جوانان و موضوع «جوانی جمعیت» دانست.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده تلاش کنند.

صمیمیان در پایان، مناسبت‌هایی همچون سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) را فرصتی مغتنم برای پرداختن به مباحث فرهنگی و اجتماعی جامعه عنوان کرد و گفت: دستگاه‌ها باید با ارائه برنامه‌های مدون، در این زمینه ورود جدی داشته باشند.