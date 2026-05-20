به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی پیرامون مباحث فرهنگی و هویت بومی شهرستان سمنان در محل فرمانداری به تعیین نامگذاری روز سمنان در تقویم اشاره کرد و توضیح داد: زادروز حکیم الهی به عنوان این روز پیشنهاد شده است.

فرماندار سمنان این نامگذاری را تقویت همدلی، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی در شهرستان برشمرد و ادامه داد: دستگاه ها باید برای معرفی ظرفیت های تاریخی و فرهنگی این شهر تلاش کنند.

صمیمیان از برنامه ریزی برای احداث پارک مفاخر سمنان خبر داد و اضافه کرد: هدف این کار پاسداشت مفاخر، دانشمندان و شخصیت های برجسته سمنان است.

وی از پیگیری برای چاپ و تدریس کتاب زبان سمنانی با عنوان «سِمَن» در مدارس این شهر خبر داد و تصریح کرد: این اقدام دانش آموزان و نسل جوان را با زبان و فرهنگ بومی خود بیشتر آشنا خواهد ساخت.