سوق دادن ۵۵ درصد مدارس سمنان به صمت هنرستان همجوار صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش سمنان در سالن جلسات این اداره با اشاره به اجرای طرح دیتاسنتر و هوش مصنوعی در مدارس شهرستان با همکاری دستگاههای متولی، گفت: برای ارتقای کیفیت فرآیند آموزش و یادگیری دانشآموزان و معلمان، بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای هوش مصنوعی باید در سال تحصیلی جدید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد و موضوع هوشمندسازی مدارس نیز با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به استمرار تدریس «زبان سمنانی» در پایههای اول تا ششم ابتدایی در سال تحصیلی پیش رو، بیان داشت: آموزش زبان سمنانی در مدارس شهرستان، گامی مؤثر در راستای حفظ و ترویج هویت فرهنگی، تاریخی و زبانی شهر سمنان است و همانگونه که سال گذشته نیز این طرح در مدارس شهرستان بهخوبی اجرا شد، باید در سال تحصیلی جدید نیز استمرار داشته باشد.
فرماندار سمنان از بهرهبرداری و افتتاح ۶ پروژه آموزشی در سطح شهرستان همزمان با هفته دولت و آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.
صمیمیان گفت: این پروژهها با مشارکت و همت خیرین و همراهی دستگاههای اجرایی به سرانجام رسیده و در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه، بیش از ۵۵ درصد مدارس دوره دوم متوسطه باید به سمت هنرستانهای جوار صنعت سوق داده شوند که تحقق این موضوع نیازمند پیگیری ویژه و برنامهریزی مستمر است و خوشبختانه در آموزش و پرورش شهرستان سمنان روند مطلوبی در این زمینه در حال طی شدن است.
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