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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

سوق دادن ۵۵ درصد مدارس سمنان به صمت هنرستان همجوار صنعت

سوق دادن ۵۵ درصد مدارس سمنان به صمت هنرستان همجوار صنعت

سمنان- فرماندار سمنان گفت: بیش از۵۵ درصد مدارس دوره دوم متوسطه در این شهرستان می‌بایست به سمت هنرستان‌های همجوار صنعت سوق داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش سمنان در سالن جلسات این اداره با اشاره به اجرای طرح دیتاسنتر و هوش مصنوعی در مدارس شهرستان با همکاری دستگاه‌های متولی، گفت: برای ارتقای کیفیت فرآیند آموزش و یادگیری دانش‌آموزان و معلمان، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های هوش مصنوعی باید در سال تحصیلی جدید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد و موضوع هوشمندسازی مدارس نیز با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به استمرار تدریس «زبان سمنانی» در پایه‌های اول تا ششم ابتدایی در سال تحصیلی پیش رو، بیان داشت: آموزش زبان سمنانی در مدارس شهرستان، گامی مؤثر در راستای حفظ و ترویج هویت فرهنگی، تاریخی و زبانی شهر سمنان است و همان‌گونه که سال گذشته نیز این طرح در مدارس شهرستان به‌خوبی اجرا شد، باید در سال تحصیلی جدید نیز استمرار داشته باشد.

فرماندار سمنان از بهره‌برداری و افتتاح ۶ پروژه آموزشی در سطح شهرستان همزمان با هفته دولت و آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

صمیمیان گفت: این پروژه‌ها با مشارکت و همت خیرین و همراهی دستگاه‌های اجرایی به سرانجام رسیده و در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه، بیش از ۵۵ درصد مدارس دوره دوم متوسطه باید به سمت هنرستان‌های جوار صنعت سوق داده شوند که تحقق این موضوع نیازمند پیگیری ویژه و برنامه‌ریزی مستمر است و خوشبختانه در آموزش و پرورش شهرستان سمنان روند مطلوبی در این زمینه در حال طی شدن است.

کد مطلب 6911971

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