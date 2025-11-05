برپایی مراسم روز ملی مازندران در روستای صالحان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ملی روز مازندران با حضور مردم ولایت مدار در بقعه متبرکه سلطان محمد کیا روستای صالحان کجور برپا شد.

این مراسم از پیش از ظهر روز چهارشنبه با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و آئینی در روستای صالحان کجور آغاز شد.

پاسداشت این میراث و تقویت حس تعلق به ریشه‌های بومی. کارشناسان فرهنگی معتقدند توجه به زبان و آئین‌های محلی، به‌ویژه در میان نسل جوان، می‌تواند نقش مهمی در حفظ تنوع فرهنگی کشور ایفا کند.

مازندران مملو از آئین‌ها و رسم‌هایی است که ریشه در تاریخ دارد روز مازندران، روز یادآوری پیوند عمیق مردم با تاریخ و سرزمینشان است؛ روزی برای نگاه دوباره به اصالت، طبیعت و فرهنگی که در گذر زمان همچنان زنده و پویاست.