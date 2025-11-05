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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

سینمایش «مجنون» اجرا می شود؛ تلفیق سینما و نمایش

سینمایش «مجنون» اجرا می شود؛ تلفیق سینما و نمایش

نمایش تلفیقی فیلم سینمایی «مجنون» از پنجشنبه ۱۵ آبان در بوستان ولایت آغاز و هر شب پذیرای ۱۵۰۰ مخاطب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، اکران تلفیقی فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی تحت عنوان «سینمایش» از تاریخ ۱۵ آبان در بوستان ولایت تهران آغاز می‌شود.

این اثر روایتی از عملیات خیبر و بخشی از زندگی شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین را به تصویر می‌کشد.

این رویداد برای نخستین‌بار در ایران با تلفیق سینما و نمایش میدانی برگزار می‌شود و پذیرای شبی هزار و ۵۰۰ مخاطب است.

در طراحی این برنامه، بازسازی صحنه‌هایی از میدان عملیات با بهره‌گیری از جلوه‌های ویژه بصری، انفجارهای نمایشی، حضور ادوات نظامی و مولفه‌های میدانی در نظر گرفته شده است تا تجربه‌ای متفاوت و ملموس از روایتی سینمایی برای مخاطبان فراهم شود.

علاقمندان می‌توانند بلیت این نمایش را از سامانه سینماتیکت تهیه کنند.

کد مطلب 6646386
ندا زنگینه

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