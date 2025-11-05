به گزارش خبرنگار مهر، تیم وزنهبرداری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با کسب مقام نایبقهرمانی در نخستین دوره مسابقات وزنهبرداری نظامیان جهان، در جایگاه دوم این رقابتهای بینالمللی ایستاد.
نخستین دوره مسابقات وزنهبرداری ارتشهای جهان به میزبانی نیروی پدافند هوایی ارتش و در سالن شهید نوبخت شهر بابلسر برگزار شد.
در این رقابتها که شامگاه چهارشنبه پایان یافت تیم وزنهبرداری کره شمالی به مقام قهرمانی دست یافت و تیم روسیه نیز موفق به کسب مقام سوم شد.
هشت تیم از کشورهای ایران، روسیه، کره شمالی، ازبکستان، سریلانکا، قزاقستان، ارمنستان و نیجریه طی سه روز و در قالب هشت وزن مصوب فدراسیون جهانی وزنهبرداری به رقابت با یکدیگر پرداختند.
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