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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۰۴

نقره داغ نانوایی کم فروش با حکم تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد

نقره داغ نانوایی کم فروش با حکم تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت ۷۹۰ میلیون ریالی یک واحد خبازی به دلیل کم فروشی در دهدشت خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف یک واحد خبازی به دلیل کم فروشی و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی دهدشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متصدی متخلف به پرداخت ۷۹۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

لقمانی گفت: با گزارش بازرسان سازمان صمت پیرامون تخلف کم فروشی یک واحد صنف خبازی، پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند

کد مطلب 6646666

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