کنعانی: ۳ همت برای خلخال و کوثر در حوزه تولید اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کنعانی صبح پنجشنبه در نشست با استاندار اردبیل اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده بیش از ۳ همت (معادل سه هزار میلیارد تومان) تسهیلات از محل سفر رئیس جمهور در حوزه تولید و سرمایه گذاری برای خلخال و کوثر اختصاص یافت.

وی افزود: در راستای ایجاد اشتغال و فعال نمودن سرمایه گذاران، به میزان ۳ همت از تبصره‌های مختلف سرمایه گذاری (جمعاً ۶ همت)، به پرداخت تسهیلات اشتغال و تسهیلات تکلیفی در خلخال و کوثر اختصاص یافت.

نماینده مردم شهرستان خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: با اختصاص این اعتبارات تحول بسیار خوبی در تولید و اشتغال دو شهرستان اتفاق خواهد افتاد و مشکل سرمایه گذاران و تولید کنندگان هم، علی رغم انتظارات زیاد مرتفع خواهد شد که بزودی جلسه مربوطه با معادن اقتصادی استاندار و جمعی از متقاضیان برگزار خواهد شد.