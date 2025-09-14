پیگیری اختصاص اعتبار ۳ میلیاردی برای آسفالت گیوی- فاراب

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کنعانی در نشست با شهردار گیوی اظهار کرد: از کمک به شهرداری گیوی در حوزه‌های مختلف جهت کمک به شهروندان و رضایت آنان از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد و در کنار این مجموعه پیگیر امور در استان و کشور خواهم بود.

وی افزود: با هماهنگی به عمل آمده با مدیر کل راهداری استان آسفالت مسیر زیرسازی شده توسط شهرداری از میدان سلام به طرف فاراب آسفالت ریزی خواهد شد و سه میلیارد تومان بودجه از محل اعتبارات در اختیار استاندار محترم محقق خواهد شد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس از پیگیری اختصاص یک دستگاه بیل مکانیکی و قیر رایگان با توجه به مصوبه حضور معاون امور شهرداری‌های وزارت کشور در کوثر خبر داد و گفت: تأمین اعتبار جهت حل مشکل بحران رانش ایجاد شده در اطراف ساختمان‌های مردم و آموزش و پرورش و نیروی انتظامی از مدیریت بحران کشور پیگیری می‌گردد.

کنعاین به تداوم فعالیت پروژه گیوی به فاراب اشاره کرد و گفت: پروژه فاضلاب شهر به میزان دو کیلومتر عملیاتی می‌شود و همچنین مقرر شد تغییرات لازم با طراحی جدید در میدان امام منطقه یک و میدان امام حسین منطقه دو انجام شود.

گفتنی اس تداوم تکمیل بازار طاقی شهر توسط شهرداری و آسفالت معابر شهر در دو منطقه از جماه مسائل دیگری بود که در این نشست به ان تاکید شد.