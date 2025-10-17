کنعانی: ۷۵ میلیارد تومان به پروژه های شهرستان کوثر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کنعانی صبح جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان کوثر اظهار کرد: مجموعاً مبلغ ۷۵ میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی شهرستان کوثر تخصیص داده شد.
وی افزود: این اعتبار به منظور تعمیر و تجهیز مدارس، بهسازی راهها، سالنهای ورزشی، تصفیهخانهها و حمایت از شهرداریهای کوثر و فیروز در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی همچنین از تخصیص یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات از محل سفر رئیسجمهور به استان اردبیل برای اجرای پروژه پایاب سد گیوی خبر داد و گفت: بایستی در اسرع وقت انتقال آب به مزارع مردم تا ماه آتی عملیاتی تا شرایط برای احداث شبکههای فرعی فراهم شود.
در ادامه جلسه، شجاع اقبالی فرماندار شهرستان کوثر نیز ضمن خیرمقدم به حاضران، به موضوع پایاب سد گیوی و تصفیهخانهها اشاره کرد.
در همین راستا، علی حیدری مدیر آب منطقهای استان قول داد تا پایان آذرماه پروژه پایاب سد گیوی را تحویل دهد.
مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل نیز در این جلسه گفت: این تصمیمات نشاندهنده عزم جدی مسئولان استان برای ارتقا زیرساختهای حیاتی در حوزه آموزش، ورزش، حمل و نقل و منابع آبی است؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه پایدار مناطق مختلف استان ایفا کند.
