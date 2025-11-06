به گزارش خبرنگار مهر، هومن عظیمی عصر پنجشنبه در آئین اختتامیه سومین رویداد رسانهای «نون» در شهرستان جم اظهار کرد: در دنیای که هر روز شاهد انبوهی از اخبار خلاف واقع هستیم، رسانهها با اخلاق و انصاف نقش مهمی در بیان حقیقت دارند.
مدیر اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: رسانه با آگاهیبخشی اثر مثبتی در جامعه دارد و حمایت از رسانه داری مسئولانه، اخلاق حرفهای و سواد رسانه از اولویتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وی گفت: شناسایی ظرفیتها و ارتقای مهارتها و تقویت ارتباط بین رسانهها در جشنواره نون فرصتی برای ایجاد همدلی در کنار رقابت سالم است.
وی با اشاره به موضوع انتخاب «اقتصاد دریامحور» به عنوان محور سومین رویداد رسانهای «نون» گفت: اقتصاد دریا محور بیانگر هوشمندی است که میتواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.
وی بیان کرد: مسئولان کشور به جایگاه رسانه واقف هستند و این باور در بین مدیران کشور شکل گرفته که هیچ توسعهای بدون رسانه پایدار نخواهد بود.
مدیر اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه رسانههای محلی جایگاه ویژهای در سپهر رسانهای کشور دارند، افزود: رسانههای محلی در روایت امید و مطالبهگری هوشمندانه نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا میکنند.
وی تصریح کرد: با وجود پیشرفتهای تکنولوژی نقش انسان متعهد و دانا در رسانه بسیار مهم و اثرگذار است و لذا باید از فناوری بهره ببریم و رد پای انسان هم در آثار باشد.
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