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۱۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

نمایش یک وجب خاک به ایستگاه پایانی رسید

نمایش یک وجب خاک به ایستگاه پایانی رسید

گلپایگان – نمایش کمدی ـ تراژدی «یک وجب خاک» به کارگردانی مهدی صبوحی و نویسندگی ابراهیم ابراهیمی پس از ۱۵ شب اجرا در سالن آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلپایگان به کار خود پایان داد.

ابراهیم ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه کهن طنز و هزل در ادبیات فارسی اظهار کرد: طنز در تاریخ ادبیات و هنرهای نمایشی ایران همواره ابزاری برای نقد اجتماعی، آگاهی‌بخشی و بیان اندیشه‌ها بوده است. در نمایش یک وجب خاک نیز تلاش کردیم در کنار ایجاد لحظاتی شاد، مخاطب را به تفکر درباره موضوعات مهم اجتماعی ترغیب کنیم.

وی افزود: این اثر ترکیبی از دو گونه تراژدی و کمدی است و دو موضوع مهم و روز جامعه را محور قرار داده‌ایم؛ نخست احترام به سالمندان و جایگاه نسل کهنسال، و دوم نقد برخی باورها و رسوم نادرست مرتبط با اموات که همچنان در خانواده‌ها و جامعه دیده می‌شود.

به گفته وی: نمایش «یک وجب خاک»، کاری از گروه فرهنگی هنری پائیزان گلپایگان، از ۲۴ مهرماه تا ۱۱ آبان‌ماه به مدت ۱۵ شب روی صحنه رفت و با استقبال خوب تماشاگران روبه‌رو شد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در این نمایش، مهدی صبوحی، سعید رفیعی، محمدعلی کریمی، محمد اکرمی، ابراهیم ابراهیمی و ناهید کمانی، مهلا فصاحت و نازنین فلاحی به ایفای نقش پرداختند و آرمان ابراهیمی و سامیار رفیعی نیز به‌عنوان بازیگران خردسال حضور داشتند.

نویسنده این اثرادامه داد، هانیه دلاور به‌عنوان منشی صحنه، نرگس نیکنامی عکاس، میلاد طالاری صدابردار و بهراد خوبان در بخش موسیقی با گروه همکاری داشتند. تهیه‌کنندگی این اثر را سعید رفیعی برعهد داشت.

کد مطلب 6647726

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