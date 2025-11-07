به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: صبح جمعه هتلی واقع در خیابان فداییان اسلام به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله آتشنشانان ایستگاههای ۲، ۲۴، ۲۰، ۴ و ۳۲ به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: بر اساس بررسیهای اولیه، حریق در بخشی از پشت بام هتل که به کافه سنتی تغییر کاربری داده بود و همچنین در داکت و پلههای اضطراری به وقوع پیوست.
به گفته سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد، با تلاش نیروهای آتشنشانی، حریق در مدت زمان کوتاهی مهار و از گسترش آن به سایر بخشهای ساختمان جلوگیری شد.
نجمی با بیان اینکه این حادثه محبوس و مصدوم نداشت، اظهار نظر در خصوص علت دقیق این حادثه را مستلزم بررسیهای بیشتر دانست.
نظر شما