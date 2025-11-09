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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

نجمی: حریق واحد اداری در یکی از برج های تجاری مشهد مهار شد

نجمی: حریق واحد اداری در یکی از برج های تجاری مشهد مهار شد

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد از مهار حریق در یک واحد اداری در طبقه یازدهم مجتمع پاژ واقع در میدان جانباز خبر داد و گفت: این حریق توسط سیستم اطفای حریق خودکار مجتمع مهار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: ظهر یکشنبه در پی گزارش حریق در طبقه یازدهم مجتمع پاژ واقع در میدان جانباز، آتش‌نشانان ایستگاه ۴۳ و۳ بلافاصله به محل اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بر اساس اعلام فرمانده حاضر در محل، حریق در یک واحد اداری ۸۰ متری رخ داده بود که توسط سیستم اطفای حریق خودکار مجتمع در لحظات اولیه مهار شده بود.

وی تصریح کرد: آتش‌نشانان برای انجام عملیات تهویه و رفع دودگرفتگی در محل حاضر شدند و با بررسی‌های انجام شده، از عدم گسترش حریق و ایمنی محل اطمینان حاصل کردند.

نجمی خاطرنشان کرد: عملکرد صحیح سیستم اطفای حریق خودکار مجتمع در مهار به‌موقع حریق، نقش بسزایی در جلوگیری از بروز خسارات مالی و جانی بیشتر ایفا کرد.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: بررسی علت دقیق این حریق همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6650202

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