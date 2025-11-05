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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶

صالح: انفجار منزل مسکونی در مشهد ۲ مصدوم بر جا گذاشت

صالح: انفجار منزل مسکونی در مشهد ۲ مصدوم بر جا گذاشت

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از انفجار در یک منزل مسکونی در انتهای خیابان چمن ۹۵ و مصدومیت دو نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسین صالح اظهار کرد: حادثه انفجار در یک منزل مسکونی واقع در انتهای خیابان چمن ۹۵ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۲ به محل حادثه شتافتند و در صحنه با یک مورد انفجار در منزل مسکونی و دو نفر مصدوم مواجه شدند.

وی گفت: آتش‌نشانان در عملیاتی فوری، دو شهروند مصدوم را از محل حادثه خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

به گفته صالح، پس از نجات مصدومان، عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی محل توسط آتش‌نشانان انجام شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: علت دقیق این انفجار در دست بررسی است.

کد مطلب 6646661

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