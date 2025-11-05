صالح: انفجار منزل مسکونی در مشهد ۲ مصدوم بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسین صالح اظهار کرد: حادثه انفجار در یک منزل مسکونی واقع در انتهای خیابان چمن ۹۵ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: بلافاصله آتشنشانان ایستگاه ۲ به محل حادثه شتافتند و در صحنه با یک مورد انفجار در منزل مسکونی و دو نفر مصدوم مواجه شدند.
وی گفت: آتشنشانان در عملیاتی فوری، دو شهروند مصدوم را از محل حادثه خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.
به گفته صالح، پس از نجات مصدومان، عملیات اطفای حریق و ایمنسازی محل توسط آتشنشانان انجام شد.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: علت دقیق این انفجار در دست بررسی است.
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