نعمتی:۵۰ غرفه در نمایشگاه پاییزه مهران حضور دارند

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه بزرگ پاییزه شهرستان مهران در سالن ۹ دی سپاه با حضور تولیدکنندگانی از استان‌های مختلف کشور آغاز به کار کرده است.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه که با هدف حمایت از تولید داخلی و عرضه مستقیم کالا به مصرف‌کنندگان برپا شده است، محصولات متنوعی همچون صنایع‌دستی، چینی‌آلات، مواد غذایی و خوراکی‌های محلی، پوشاک، کیف و کفش در معرض دید و فروش قرار گرفته است.

نعمتی عنوان کرد: بازدیدکنندگان نمایشگاه نیز از تنوع کالا و قیمت‌های مناسب ابراز رضایت کردند، قیمت‌ها نسبت به بازار بیرون واقعاً پایین‌تر است و تخفیف‌ها باعث شده مردم با شوق بیشتری خرید کنند.

فرماندار شهرستان مهران افزود: در این نمایشگاه بیش از ۵۰ غرفه برپا شده و قیمتی که برای عرضه محصولات در نظر گرفته شده، به‌طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه پاییز مهران همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ برای بازدید عموم دایر است و تا روز یکشنبه، هجدهم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.