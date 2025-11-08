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۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

صادقی: بیشترین پرونده‌های نزاع کشور در استان‌های جنوبی است

صادقی: بیشترین پرونده‌های نزاع کشور در استان‌های جنوبی است

رئیس مرکز شورای حل اختلاف، اعلام کرد: بیشترین پرونده‌های نزاع و اختلافات پیچیده در کشور مربوط به استان‌های جنوبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز شورای حل اختلاف در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر راجع به اینکه پرونده‌های پیچیده‌تر و طولانی‌تر عمدتاً راجع به چه موضوعاتی است؟ گفت: پرونده‌های پیچیده و طولانی عمدتاً مربوط به نزاع‌های جمعی و ریشه‌دار، از جمله نزاع‌های قبیله‌ای در برخی استان‌های جنوبی کشور است.

وی ادامه داد: شوراها با ورود ریش‌سفیدان و صلح‌یاران توانسته‌اند این اختلافات را به خوبی حل و فصل کنند. نتیجه این مداخله مثبت این بوده که بسیاری از اختلافات سنگین، از جمله پرونده‌های قصاص، با رضایت طرفین ختم به خیر شده و مانع تداوم نزاع میان گروه‌ها و خانواده‌ها شده است.

وی تاکید کرد: این موفقیت قابل تقدیر است و نشان می‌دهد حضور شوراها و ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات، نقش مؤثری در کاهش پرونده‌ها و صلح و سازش در جامعه دارد.

کد مطلب 6648536

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