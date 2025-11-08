به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز شورای حل اختلاف در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر راجع به اینکه پرونده‌های پیچیده‌تر و طولانی‌تر عمدتاً راجع به چه موضوعاتی است؟ گفت: پرونده‌های پیچیده و طولانی عمدتاً مربوط به نزاع‌های جمعی و ریشه‌دار، از جمله نزاع‌های قبیله‌ای در برخی استان‌های جنوبی کشور است.

وی ادامه داد: شوراها با ورود ریش‌سفیدان و صلح‌یاران توانسته‌اند این اختلافات را به خوبی حل و فصل کنند. نتیجه این مداخله مثبت این بوده که بسیاری از اختلافات سنگین، از جمله پرونده‌های قصاص، با رضایت طرفین ختم به خیر شده و مانع تداوم نزاع میان گروه‌ها و خانواده‌ها شده است.

وی تاکید کرد: این موفقیت قابل تقدیر است و نشان می‌دهد حضور شوراها و ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات، نقش مؤثری در کاهش پرونده‌ها و صلح و سازش در جامعه دارد.