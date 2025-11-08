  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

داداشی: جو پایدار و افزایش ابر در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

داداشی: جو پایدار و افزایش ابر در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از تداوم هوای پایدار، کاهش جزیی دما و وزش باد موقت در برخی مناطق استان تا روز چهارشنبه خبر داد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو خراسان شمالی تا روز چهارشنبه پایدار خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت آسمان استان عمدتاً صاف است، صبح‌ها غبار محلی مشاهده می‌شود و در برخی مناطق نوار جنوبی و جنوب شرق استان وزش باد موقت پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به پدیده غالب روز چهارشنبه اظهار کرد: افزایش ابر در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست.

داداشی همچنین درباره وضعیت دمایی گفت: هوای سرد شبانه ادامه دارد، دمای بیشینه امروز و فردا تغییرات جزیی و افزایشی خواهد داشت و برای دوشنبه کاهش جزیی دما پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6648584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها