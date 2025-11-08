نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، جو خراسان شمالی تا روز چهارشنبه پایدار خواهد بود.
وی افزود: طی این مدت آسمان استان عمدتاً صاف است، صبحها غبار محلی مشاهده میشود و در برخی مناطق نوار جنوبی و جنوب شرق استان وزش باد موقت پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به پدیده غالب روز چهارشنبه اظهار کرد: افزایش ابر در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست.
داداشی همچنین درباره وضعیت دمایی گفت: هوای سرد شبانه ادامه دارد، دمای بیشینه امروز و فردا تغییرات جزیی و افزایشی خواهد داشت و برای دوشنبه کاهش جزیی دما پیشبینی میشود.
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