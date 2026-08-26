  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی خراسان رضوی ۳۱ درصد افزایش یافته است

ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی خراسان رضوی ۳۱ درصد افزایش یافته است

مشهد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: ارزش اقتصادی تولیدات بخش کشاورزی استان خراسان رضوی طی یک سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جعفری ظهر چهارشنبه در نشست خبری در محل جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی اظهار کرد: ارزش اقتصادی تولیدات بخش کشاورزی استان طی یک سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافته و توسعه بهره‌وری، تغییر الگوی کشت، افزایش استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و توسعه مکانیزاسیون از مهم‌ترین برنامه‌های این بخش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به نقش این استان در تأمین امنیت غذایی کشور بیان کرد: خراسان رضوی با برخورداری از تنوع تولیدات و ظرفیت گسترده تولیدکنندگان، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی استان و کشور دارد.

وی افزود: در یک سال گذشته ارزش اقتصادی تولیدات بخش کشاورزی خراسان رضوی ۳۱ درصد رشد داشته و در کنار آن، توسعه اشتغال، افزایش بهره‌وری و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته است.

جعفری با اشاره به افتتاح ۱۱۷ پروژه در بخش کشاورزی گفت: برای اجرای این پروژه‌ها حدود ۳۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده و ۴۳۷۸ خانوار از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه تأمین انرژی یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی است، ادامه داد: بخش کشاورزی در زمان قطعی برق با فشار قابل توجهی مواجه می‌شود، از همین رو توسعه انرژی خورشیدی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اراضی ملی برای تولید برق در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از افزایش ۳۱ درصدی عملیات مکانیزاسیون کشاورزی در استان خبر داد و گفت: مکانیزاسیون یکی از شاخص‌های مهم افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است و باید به سمت استفاده هدفمند از ماشین‌آلات متناسب با شرایط اقلیمی استان حرکت کنیم.

جعفری با اشاره به افزایش ۲۶ درصدی تأمین بذر اصلاح‌شده و گواهی‌شده اظهار کرد: استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، اصلاح خاک و افزایش بهره‌وری آب از محورهای اصلی برنامه‌های بخش کشاورزی استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و شرایط اقلیمی، ادامه کشت محصولات پرآب‌بر امکان‌پذیر نیست و باید به سمت محصولاتی با مصرف آب کمتر و ارزش اقتصادی بالاتر حرکت کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت محصولاتی مانند زیره افزود: محصولات کم‌آب‌بر و دارای ارزش اقتصادی بالا می‌توانند در آینده جایگزین بخشی از محصولات موجود در الگوی کشت استان شوند.

جعفری همچنین با اشاره به وضعیت خاک در استان تصریح کرد: کاهش ماده آلی خاک یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی است و استفاده اصولی از کودهای آلی و فرآوری‌شده باید در کنار کاهش مصرف نامتوازن کودهای شیمیایی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هدف اصلی سیاست‌های جدید کشاورزی استان، افزایش بهره‌وری آب و خاک، ارتقای ارزش اقتصادی تولید و حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و پایدار است.

کد مطلب 6928835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها