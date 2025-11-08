به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شأن دافی، وزیر ترابری آمریکا اعلام کرد که در صورتی که تعطیلی دولت فدرال پایان نیابد، دستور می‌دهد تا شرکت‌های هواپیمایی ۲۰ درصد از پروازهای خود را لغو کنند.

از روز گذشته شرکت‌های هواپیمایی در آمریکا روند کاهش تعداد پروازهای خود را آغاز کرده و ۴ درصد از پروازهای خود را لغو کردند. البته بر اساس دستور وزارت ترابری آمریکا در صورتی که تعطیلی دولت فدرال ادامه یابد این رقم تا روز ۱۴ نوامبر به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر کمبود نیروی مراقبت پرواز موجب شده تا سازمان هوانوردی فدرال آمریکا هم مجبور شود صدها پرواز در این کشور در فرودگاه‌های شهرهای بزرگی نظیر آتلانتا، سانفرانسیسکو، هیوستون، فینیکس، واشینگتن و نیوآرک را با تأخیر انجام دهد.

در فرودگاه مهمی نظیر فرودگاه ریگان در واشنگتن، متوسط زمان تأخیر در انجام پروازها به ۴ ساعت رسید و در کنار تأخیر در انجام ۴۰ درصد از پروازها، ۱۷ درصد از پروازهای این فرودگاه هم لغو شد.

هم اکنون تعطیلی دولت فدرال در آمریکا ۳۸ روز است که ادامه دارد و دلیل اخلال در انجام پروازها در این کشور هم این است که ۵۰ هزار نفر از نیروهای امنیت پرواز و ۱۳ هزار نیروی مراقبت پرواز مجبور هستند به خاطر این تعطیلی بدون دریافت حقوق در محل کار خود حاضر شوند.

روز سه‌شنبه هم به بسیاری از نیروهای مراقبت پرواز در فرودگاه‌های آمریکا اطلاع داده شده که برای دومین ماه متوالی حقوقی دریافت نخواهند کرد.