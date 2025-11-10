سرگردانی صدها هزار مسافر با لغو یا تاخیر هزاران پرواز در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طی شب گذشته به خاطر لغو یا تأخیر هزاران پرواز در آمریکا صدها هزار مسافر در این کشور سرگردان شدند.

در واقع شب گذشته بدترین شب عملکرد صنعت هوانوردی آمریکا از زمان شروع تعطیلی دولت فدرال در ۴۰ روز گذشته بوده است.

شأن دافی، وزیر ترابری آمریکا، هشدار داده که با نزدیک شدن به تعطیلات روز شکرگزاری شرایط بدتر خواهد شد.

گزارشات حاکی از آن است که به خاطر کمبود نیروی مراقبت پرواز در برج‌های مراقبت فرودگاه‌های بزرگ در آمریکا طی شب گذشته ۲۸۰۰ پرواز لغو شده و ۱۰۲۰۰ پرواز هم با تأخیر چند ساعته انجام شده است.

هزاران نیروی مراقبت پرواز در آمریکا چند هفته است که حقوق نگرفته‌اند و به همین خاطر بسیاری از آنها تصمیم گرفته‌اند در محل کار خود حاضر نشوند.

دافی طی مصاحبه‌ای در شبکه سی ان ان گفت شرایط دو هفته مانده به تعطیلات شکرگزاری در حال بدتر شدن است.

به طور کلی تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا یکی از مهم‌ترین تعطیلات در این کشور به شمار می‌رود و میلیون‌ها نفر در این بازه زمانی به مسافرت می‌روند.

وزیر ترابری آمریکا در مصاحبه خود هشدار داده که بسیاری از مردم آمریکا این شانس را نخواهند داشت که در تعطیلات پیش رو از هواپیما استفاده کنند چرا که اگر تعطیلی دولت فدرال پایان نیابد، به اندازه کافی پرواز برای آنها وجود نخواهد داشت.