ادامه موج لغو روزانه هزاران پرواز در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، از آنجایی که ادامه تعطیلی دولت فدرال پرداخت حقوق به نیروهای مراقبت پرواز در سراسر آمریکا را متوقف کرده و آنها مجبور هستند برای دومین ماه متوالی بدون دریافت دستمزد در محل کار خود حاضر شوند و به همین خاطر بسیاری از آنها در محل کار خود حاضر نمی‌شوند، هر روز هزاران پرواز در این کشور لغو یا با تأخیر زیاد انجام می‌شود.

سازمان هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرده که در ۴۲ فرودگاه بزرگ در سراسر این کشور از جمله فرودگاه‌های آتلانتا، سانفرانسیسکو، شیکاگو، نیویورک و نیوآرک شاهد اخلال گسترده در روند انجام پروازها هستیم.

گزارشات حاکی از آن است که فقط طی شب گذشته ۱۵۰۰ پرواز در آمریکا لغو شده و ۶۰۰۰ پرواز هم با تأخیر انجام شده است؛ این رقم برای روز جمعه ۱۰۲۵ پرواز لغو شده و ۷۰۰۰ پرواز با تأخیر بوده است.

مقامات شرکت‌های هواپیمایی آمریکا اعلام کردند که شرایط پیش آمده موجب شده تا انجام بسیاری از پروازهای برنامه‌ریزی شده عملاً غیر ممکن شود و از طرفی نسبت به بدتر شدن شرایط در صورت بروز کمبود بیشتر نیرو در بخش مراقبت پرواز هشدار داده اند.

بر اساس دستور وزارت ترابری آمریکا شرکت‌های هواپیمایی باید تا روز ۱۴ نوامبر ۱۰ درصد از پروازهای خود را کاهش دهند و در صورت ادامه تعطیلی دولت فدرال این رقم به ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به خاطر نبود نیروی مراقبت پرواز در برج‌ها مراقبت فرودگاه‌ها، متوسط زمان تأخیر در پروازها در آمریکا به ۴ ساعت رسیده و از آن طرف دولت این کشور به بسیاری از این نیروها اعلام کرده که برای دومین ماه امکان پرداخت دستمزد به آنها وجود ندارد.