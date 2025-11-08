محبوبی: ۳ فقره تصادف در آذربایجان غربی ۱۰ مصدوم برجای گذاشت

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حادثه نخست عصر شنبه انحراف از جاده یک دستگاه خودروی تاکسی سواری پژو ۴۰۵ در محور میاندوآب - مهاباد ۵ مصدوم برجای گذاشت.

وی ادامه داد: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده رشان هلال احمر شهرستان میاندوآب به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۵ مصدوم داشت مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شد.

واژگونی خودروی پراید در محور میاندوآب به مهاباد ۲ مصدوم برجای گذاشت

محبوبی ادامه داد: در حادثه دیگری گزارشی مبنی بر واژگونی خودروی پراید در محور میاندوآب به مهاباد (رو به روی ایستگاه کشاورزی) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی اضافه کرد: نجات گران پایگاه امداد و نجات برده رشان شهرستان میاندوآب بلافاصله به محل اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

انحراف از جاده و سقوط به دره پژو پارس در محور فرعی چایپاره به خوی ۳ مصدوم برجای گذاشت

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی افزود: همچنین گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و سقوط به دره یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محور فرعی چایپاره به خوی بالاتر از روستای علی آباد، اعلام شد.

وی یادآور شد: بلافاصله نجات گران هلال احمر پایگاه امداد و نجات شهید مخلص شهرستان چایپاره به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۳ مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.