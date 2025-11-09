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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۶:۰۰

ایرلند درخواست برای تحریم فوتبال اسرائیل در اروپا را تصویب کرد

ایرلند درخواست برای تحریم فوتبال اسرائیل در اروپا را تصویب کرد

فدراسیون فوتبال ایرلند با اکثریت آرا، خواستار تحریم حضور اسرائیل در مسابقات فوتبال اروپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربی، فدراسیون فوتبال ایرلند شنبه شب با اکثریت آرا به طرحی رأی داد که بر اساس آن، هیئت مدیره این فدراسیون موظف می‌شود از اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) بخواهد تا مشارکت اسرائیل در تمامی مسابقات خود را فوراً تعلیق کند.

فدراسیون فوتبال ایرلند در بیانیه‌ای اعلام کرد: این پیشنهاد با ۷۴ رأی موافق در برابر ۷ رأی مخالف و دو رأی ممتنع به تصویب رسید.

در متن این مصوبه آمده است که فدراسیون فوتبال اسرائیل با نقض دو بند از مقررات یوفا روبه‌رو است؛ یکی عدم اجرای سیاست مؤثر در مقابله با نژادپرستی و دیگری آن که باشگاه‌هایی را در سرزمین‌های اشغالی بدون موافقت فدراسیون فوتبال فلسطین سازماندهی کرده است.

کد مطلب 6649422

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    نظرات

    • IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
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      پاسخ
      رو سیاهی برای ورزشکاران ایرانی که میرفتن و برای پناهندگی با این جانیان کودک کش مسابقه میدادند حال چه جوابی دارند در اینتر نشنال به ملت ایران بدهند باید در تمام رشته های ورزشی و علوم و دانشگاهها و حتی ویزای تمام کشورها اهالی صهیون تحریم شوند همه انها اسلحه دارند و اماده جنایتند مگر همه شهرک نشینان اسرائیل اسلحه ندارند و هر کسی را دوست دارند بکشند این کار را میکنند

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