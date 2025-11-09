ایرلند درخواست برای تحریم فوتبال اسرائیل در اروپا را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربی، فدراسیون فوتبال ایرلند شنبه شب با اکثریت آرا به طرحی رأی داد که بر اساس آن، هیئت مدیره این فدراسیون موظف می‌شود از اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) بخواهد تا مشارکت اسرائیل در تمامی مسابقات خود را فوراً تعلیق کند.

فدراسیون فوتبال ایرلند در بیانیه‌ای اعلام کرد: این پیشنهاد با ۷۴ رأی موافق در برابر ۷ رأی مخالف و دو رأی ممتنع به تصویب رسید.

در متن این مصوبه آمده است که فدراسیون فوتبال اسرائیل با نقض دو بند از مقررات یوفا روبه‌رو است؛ یکی عدم اجرای سیاست مؤثر در مقابله با نژادپرستی و دیگری آن که باشگاه‌هایی را در سرزمین‌های اشغالی بدون موافقت فدراسیون فوتبال فلسطین سازماندهی کرده است.