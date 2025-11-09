کالاهای سلامت‌ محور فاقد کُد IRC غیرمجازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی، با اشاره به اجرای برنامه تحول دیجیتال در سازمان غذا و دارو، افزود: هدف اصلی این برنامه، هوشمندسازی کامل زنجیره تأمین فرآورده‌های سلامت محور و حذف کالاهای فاقد مجوز رسمی از بازار است.

وی گفت: بر اساس ضوابط جدید، تمامی محصولات دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مکمل‌های تغذیه‌ای، شیر خشک‌ها، فرآورده‌های طبیعی و سنتی، محصولات آرایشی و بهداشتی و غذایی و آشامیدنی باید دارای کُد IRC باشند.

کاظمی افزود: عرضه، واردات یا تولید هرگونه محصول فاقد کُد IRC، تخلف محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: با شناسه‌گذاری فرآورده‌ها، سامانه‌های هوشمند نظارتی سازمان قادر خواهند بود مسیر حرکت هر فرآورده را در زنجیره تأمین رهگیری کنند. این امر علاوه بر افزایش شفافیت، به شناسایی سریع کالاهای قاچاق، تقلبی یا فاقد مجوز کمک می‌کند و مانع ورود آن‌ها به بازار مصرف می‌شود.

کاظمی تأکید کرد: شناسه‌گذاری کالاها گامی مهم در راستای تحقق «زنجیره سلامت هوشمند» است که موجب تسهیل نظارت و ارتقای کیفیت خدمات سلامت در کشور می‌شود.

وی یادآور شد: شناسه‌گذاری فرآورده‌ها یکی از پایه‌های اصلی شفافیت، سلامت و اعتماد در نظام تأمین فرآورده است. اجرای کامل این طرح، گامی مهم در جهت دسترسی به فرآورده‌های سالم، ایمن و دارای مجوز قانونی است.