پایداری نسبی جو تا پایان هفته در کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه استقرار شرایط پایدار در جو منطقه، تا روز شنبه هفته آینده وضعیت جوی استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود. وی افزود: در برخی ساعات نیز وزش باد ملایم و رشد ابر در سطح استان رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به تغییرات احتمالی شرایط جوی از اوایل هفته آینده گفت: بر اساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی، در روزهای یکشنبه و دوشنبه، عبور یک موج ناپایدار و کم‌رمطوبت از جو استان پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات موجب وزش باد و رگبار پراکنده باران خواهد شد. زورآوند افزود: احتمال بارش در مناطق شمالی استان بیشتر از سایر نقاط ارزیابی می‌شود.

وی همچنین درباره وضعیت دمایی استان عنوان کرد: متوسط دمای هوا امروز تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از فردا (سه‌شنبه) تا پایان هفته، به‌ویژه در نواحی غربی استان، شاهد کاهش تدریجی دما خواهیم بود.

زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: با وجود کاهش دما، در مجموع شرایط جوی استان تا پایان هفته آرام و پایدار خواهد بود و تنها در برخی ساعات رشد ابر و وزش باد ملایم انتظار می‌رود.