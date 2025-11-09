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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

اعتراض ۱۰۰ شاعر جهان به کشتار شاعران، مادران و کودکان توسط اسرائیل

اعتراض ۱۰۰ شاعر جهان به کشتار شاعران، مادران و کودکان توسط اسرائیل

شاعرانی از سراسر جهان به کشتار شاعران، مادران و کودکان در حملات رژیم صهیونیستی به ایران و سرزمین‌های اشغالی بیانیه اعتراضی امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰۰ شاعر آزادی‌خواه از سراسر جهان به کشته شدن ۳ شاعر در حملات اسرائیل به ایران و غزه و همچنین به کشتار مادران و کودکان توسط هیولای جنگ اعتراض کردند.

این ۱۰۰ شاعر از کشورها و قاره‌های مختلف، بیانیه‌ی اعتراضی را که به ابتکار شاعر ایرانی، علیرضا بهرامی، سردبیر مجله‌ی عصر روشن، نوشته شده بود، طی چند ماه گذشته امضا کردند.

در این بیانیه که در حال انتشار به زبان‌های مختلف است، آمده:

«هیولای جنگ ویران‌گر است. دشمنِ زندگی مردم و تمام ارزش‌های انسانی است که قرن‌ها برای کشف آنها تلاش شده است.

هیولای جنگ علیه تمام آفرینش است و آغاز ویرانی است. کودکان و زنان را می‌کُشد. دیوِ جنگ، شاعران را نیز می‌کشد؛ وارثان آب، خرد و روشنایی را.

«پرنیا عباسی»، شاعر ایرانی، در یکی از حملات اسرائیل به تهران، در رختخواب و در خانه‌اش، شهید شد. او ۲۴ سال داشت و فرصت دیدن انتشار اولین کتاب شعرش را نیافت.

«هبه ابو ندا»، شاعر دیگری بود که چند ماه پیش در بمباران غزه توسط ارتش اشغالگر اسرائیل شهید شد. او ۳۲ سال داشت و چندین کتاب شعر منتشر کرده بود.

«رفعت العریر» نیز شاعر و مدرس دانشگاه ۴۴ ساله بود که به همین شکل شهید شد.

شاعران، راویان زیبایی‌های جهان و زندگی هستند که چهره‌ی زشت جنگ را آشکار می‌کنند.

ما، شاعران آزادی‌خواه جهان، با احترام به تفاوت باورهای انسانی، قتل کودکان، مادران و شاعران را در هر جای جهان محکوم می‌کنیم.

امیدواریم سیاستمداران به نقطه‌ای از تحوّل برسند که یک کتاب شعر بخوانند و سپس کمی فکر کنند.

منتشرکنندگان بیانیه اعلام کرده‌اند، شاعرانی که می‌خواهند نامشان به‌عنوان امضاءکنندگان این بیانیه ذکر شود، می‌توانند نام خود و نام کشورشان را در پایین همین متن، در قسمت نظرات، بنویسند.

فهرست جدید امضاءکنندگان بیانیه در چندین نوبت به‌روزرسانی و اعلام خواهد شد.

نام شاعران امضاکننده بیانیه اعتراضی تاکنون:

  1. Ahmed Mossad Ahmed – Egypt
  2. Ali Al-Shalah – Iraq
  3. Alireza Bahrami – Iran
  4. Alex Pausides – Cuba
  5. Al-Hassan Al-Kameh – Morocco
  6. Amer Al-Tayeb - Iraq
  7. Ana María Oviedo Palomares – Venezuela
  8. Angela Kosta – Albania
  9. Anne Waldman – USA
  10. Annie John – India
  11. Antonio Trujillo – Venezuela
  12. Armine Vaghramyan Pahlavuni – Armenia
  13. Ashraf Aboul-Yazid (Ashraf Dali) – Egypt
  14. Augustin Guambo – Ecuador
  15. Avaz Qurbanlı - Azerbaijan
  16. Belen Ojeda – Venezuela
  17. Benjamin Martinez Hernandez – Venezuela
  18. Bhawani Shankar Nial – India
  19. Bhoj Kumar Dhamala – Nepal
  20. Cao Shui - China
  21. Carlos Aldazabel – Argentina
  22. Chari Gumeta - Mexico
  23. Deena Elsheikh – Canada
  24. Edgar Mendez – Venezuela
  25. Elisa Mascia - Italy
  26. Eralieva Umutkan Polotovna – Kyrgyzstan
  27. Ertekin -Turkey
  28. EVA Petropoulou Lianou – Greece
  29. Eyup Yelgen - Turkey
  30. Fatima mahdi sahmarani – Lebanon
  31. Feira Lisboa – Venezuela
  32. Felipe Garcia Quentero – Colombia
  33. Franca Colozzo – Italy
  34. Francesco Favetta - Italy
  35. Francis Kurkiev - Eastern Europe
  36. Freddy Nunez – Venezuela
  37. Ferhat Yaşar - Turkey
  38. Fernando Rendon – Colombia
  39. Georg Onsy – Egypt
  40. Giselle Lucia Navarro – Cuba
  41. Hamid Nazarkhah Alisaraei – Iran
  42. Hassan Najmi – Morocco
  43. Heyk Piment - Brazil
  44. Ilaria Giovinazzo – Italy
  45. Javier Cevalloos Perugachia - Ecuador
  46. Joussette Rivodo – Venezuela
  47. Kari Krenn- Argentina
  48. Kristina Anastasia Veras Brzin- Slovenia
  49. Leonardo G. Ruiz – Venezuela
  50. Leonardo Gustavo Ruiz – Venezuela
  51. Linda Kamel – Algeri
  52. Luica Estrada – Colombia
  53. Manik chakrabarty – Bangladesh
  54. Marcia Batista Ramos - Brazil
  55. Marco Antonio Rodríguez Sequeiros – Bolivia
  56. Maria Kolovou Roumelioti – Greece
  57. Marlene Ayala - Argentina
  58. Maria Laura Blanco - Uruguay
  59. Melin Nova - India
  60. Melissa Sauma Vaca - Bolivia
  61. Melita Mely Ratković – Serbia
  62. Memo Acuna - Costa Rica
  63. Moamen Samir - Egypt
  64. Monica Neri – Romania
  65. Mohsen Karimi Rahjerdi – Iran
  66. Muhammad Amir Hossain - Bangladesh
  67. Muhammad Shamsul Huq Babu – Bangladesh
  68. Muhammad Shanazar – Pakistan
  69. Najat Abdulla – Iraq
  70. Narek Manveli Paponzh Arakelyan - Armenia
  71. Nazlı Şehzade – Turkey
  72. Nia Amira Osman – Indonesia
  73. Niloy Rafiq - Bangladesh
  74. Nurcan Ateş – Turky
  75. Nursel Ertekin -Turkey
  76. Nusseiba AttaAllah – Algeria
  77. Penélope Claret Toro León – Venezuela
  78. Perwaiz Shaharyar – India
  79. Reem Gomri – Tunisia
  80. Rodolfo Ramirez Soto – Colombia
  81. Saber Sadipoor – Iran
  82. Sadik Beşirli – Iraq (Turkmen)
  83. Sadikur Rahman Rumen – Bangladesh
  84. Samar Najia – USA
  85. Sanjukta Dasgupta – India
  86. Sepideh Jodeyri – Iran - USA
  87. Shirley Villalba – Paraguay
  88. Subhrasankar – India
  89. Sudipto Chatterjee – India
  90. Sumana Naznin – Bangladesh
  91. Sylvie Marie – Belgium
  92. Tumpa Pal – India
  93. Turkia Loucif - Algeria
  94. Vahid Talat - Iran
  95. Virginia Fernandez Collado – Spain
  96. Wali Mahmud - Bangladesh
  97. Wingston Gonzales – Guatemala
  98. Yudum Mingan – Turkey
  99. Zahra Khorshidi – UAE
  100. Zeinab Akil - Lebanon
کد مطلب 6649857

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