اعتراض ۱۰۰ شاعر جهان به کشتار شاعران، مادران و کودکان توسط اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰۰ شاعر آزادیخواه از سراسر جهان به کشته شدن ۳ شاعر در حملات اسرائیل به ایران و غزه و همچنین به کشتار مادران و کودکان توسط هیولای جنگ اعتراض کردند.
این ۱۰۰ شاعر از کشورها و قارههای مختلف، بیانیهی اعتراضی را که به ابتکار شاعر ایرانی، علیرضا بهرامی، سردبیر مجلهی عصر روشن، نوشته شده بود، طی چند ماه گذشته امضا کردند.
در این بیانیه که در حال انتشار به زبانهای مختلف است، آمده:
«هیولای جنگ ویرانگر است. دشمنِ زندگی مردم و تمام ارزشهای انسانی است که قرنها برای کشف آنها تلاش شده است.
هیولای جنگ علیه تمام آفرینش است و آغاز ویرانی است. کودکان و زنان را میکُشد. دیوِ جنگ، شاعران را نیز میکشد؛ وارثان آب، خرد و روشنایی را.
«پرنیا عباسی»، شاعر ایرانی، در یکی از حملات اسرائیل به تهران، در رختخواب و در خانهاش، شهید شد. او ۲۴ سال داشت و فرصت دیدن انتشار اولین کتاب شعرش را نیافت.
«هبه ابو ندا»، شاعر دیگری بود که چند ماه پیش در بمباران غزه توسط ارتش اشغالگر اسرائیل شهید شد. او ۳۲ سال داشت و چندین کتاب شعر منتشر کرده بود.
«رفعت العریر» نیز شاعر و مدرس دانشگاه ۴۴ ساله بود که به همین شکل شهید شد.
شاعران، راویان زیباییهای جهان و زندگی هستند که چهرهی زشت جنگ را آشکار میکنند.
ما، شاعران آزادیخواه جهان، با احترام به تفاوت باورهای انسانی، قتل کودکان، مادران و شاعران را در هر جای جهان محکوم میکنیم.
امیدواریم سیاستمداران به نقطهای از تحوّل برسند که یک کتاب شعر بخوانند و سپس کمی فکر کنند.
منتشرکنندگان بیانیه اعلام کردهاند، شاعرانی که میخواهند نامشان بهعنوان امضاءکنندگان این بیانیه ذکر شود، میتوانند نام خود و نام کشورشان را در پایین همین متن، در قسمت نظرات، بنویسند.
فهرست جدید امضاءکنندگان بیانیه در چندین نوبت بهروزرسانی و اعلام خواهد شد.
نام شاعران امضاکننده بیانیه اعتراضی تاکنون:
- Ahmed Mossad Ahmed – Egypt
- Ali Al-Shalah – Iraq
- Alireza Bahrami – Iran
- Alex Pausides – Cuba
- Al-Hassan Al-Kameh – Morocco
- Amer Al-Tayeb - Iraq
- Ana María Oviedo Palomares – Venezuela
- Angela Kosta – Albania
- Anne Waldman – USA
- Annie John – India
- Antonio Trujillo – Venezuela
- Armine Vaghramyan Pahlavuni – Armenia
- Ashraf Aboul-Yazid (Ashraf Dali) – Egypt
- Augustin Guambo – Ecuador
- Avaz Qurbanlı - Azerbaijan
- Belen Ojeda – Venezuela
- Benjamin Martinez Hernandez – Venezuela
- Bhawani Shankar Nial – India
- Bhoj Kumar Dhamala – Nepal
- Cao Shui - China
- Carlos Aldazabel – Argentina
- Chari Gumeta - Mexico
- Deena Elsheikh – Canada
- Edgar Mendez – Venezuela
- Elisa Mascia - Italy
- Eralieva Umutkan Polotovna – Kyrgyzstan
- Ertekin -Turkey
- EVA Petropoulou Lianou – Greece
- Eyup Yelgen - Turkey
- Fatima mahdi sahmarani – Lebanon
- Feira Lisboa – Venezuela
- Felipe Garcia Quentero – Colombia
- Franca Colozzo – Italy
- Francesco Favetta - Italy
- Francis Kurkiev - Eastern Europe
- Freddy Nunez – Venezuela
- Ferhat Yaşar - Turkey
- Fernando Rendon – Colombia
- Georg Onsy – Egypt
- Giselle Lucia Navarro – Cuba
- Hamid Nazarkhah Alisaraei – Iran
- Hassan Najmi – Morocco
- Heyk Piment - Brazil
- Ilaria Giovinazzo – Italy
- Javier Cevalloos Perugachia - Ecuador
- Joussette Rivodo – Venezuela
- Kari Krenn- Argentina
- Kristina Anastasia Veras Brzin- Slovenia
- Leonardo G. Ruiz – Venezuela
- Leonardo Gustavo Ruiz – Venezuela
- Linda Kamel – Algeri
- Luica Estrada – Colombia
- Manik chakrabarty – Bangladesh
- Marcia Batista Ramos - Brazil
- Marco Antonio Rodríguez Sequeiros – Bolivia
- Maria Kolovou Roumelioti – Greece
- Marlene Ayala - Argentina
- Maria Laura Blanco - Uruguay
- Melin Nova - India
- Melissa Sauma Vaca - Bolivia
- Melita Mely Ratković – Serbia
- Memo Acuna - Costa Rica
- Moamen Samir - Egypt
- Monica Neri – Romania
- Mohsen Karimi Rahjerdi – Iran
- Muhammad Amir Hossain - Bangladesh
- Muhammad Shamsul Huq Babu – Bangladesh
- Muhammad Shanazar – Pakistan
- Najat Abdulla – Iraq
- Narek Manveli Paponzh Arakelyan - Armenia
- Nazlı Şehzade – Turkey
- Nia Amira Osman – Indonesia
- Niloy Rafiq - Bangladesh
- Nurcan Ateş – Turky
- Nursel Ertekin -Turkey
- Nusseiba AttaAllah – Algeria
- Penélope Claret Toro León – Venezuela
- Perwaiz Shaharyar – India
- Reem Gomri – Tunisia
- Rodolfo Ramirez Soto – Colombia
- Saber Sadipoor – Iran
- Sadik Beşirli – Iraq (Turkmen)
- Sadikur Rahman Rumen – Bangladesh
- Samar Najia – USA
- Sanjukta Dasgupta – India
- Sepideh Jodeyri – Iran - USA
- Shirley Villalba – Paraguay
- Subhrasankar – India
- Sudipto Chatterjee – India
- Sumana Naznin – Bangladesh
- Sylvie Marie – Belgium
- Tumpa Pal – India
- Turkia Loucif - Algeria
- Vahid Talat - Iran
- Virginia Fernandez Collado – Spain
- Wali Mahmud - Bangladesh
- Wingston Gonzales – Guatemala
- Yudum Mingan – Turkey
- Zahra Khorshidi – UAE
- Zeinab Akil - Lebanon
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