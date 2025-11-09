به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورا با اشاره به اعتراف دونالد ترامپ مبنی بر صدور دستور حمله رژیم صهیونیستی به ایران، خواستار اقدام فوری وزارت خارجه و قوه قضائیه در پیگیری حقوقی این موضوع شد. وی همچنین بحران آب در تهران را هشداردهنده دانست و از مردم خواست با صرفه‌جویی و دعا برای نزول باران، در عبور از این شرایط یاریگر مدیریت شهری باشند.

چمران همچنین با درود به پیامبر اسلام (ص) و ارواح شهدا، روز ۱۸ آبان، روز کیفیت را یادآور شد و گفت: کیفیت در تمام عرصه‌های تولیدی کشور باید هم‌پای کمیت مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه (۱۹ آبان) افزود: متأسفانه در جهان امروز، علم بیش از آنکه در خدمت صلح باشد، در خدمت نظامی‌گری قدرت‌های بزرگ قرار گرفته است. آمریکا و متحدانش دانش را به ابزار سلطه و خشونت تبدیل کرده‌اند، در حالی که ما باید علم را در مسیر پیشرفت و آرامش ملت‌ها به کار بگیریم.

رئیس شورای شهر تهران سپس به اعتراف اخیر دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت: ترامپ رسماً اعلام کرده که دستور حمله رژیم صهیونیستی به ایران را صادر کرده است. این اعتراف، سندی آشکار از جنایت علیه ملت ایران است و وزارت خارجه و دادگستری باید آن را از مسیرهای قانونی و بین‌المللی پیگیری کنند.

چمران همچنین با اشاره به گزارش سازمان ملل درباره حملات مکرر رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری گفت: در ماه اکتبر، ۲۶۴ حمله به مردم بی‌دفاع فلسطین انجام شده است. این آمار نشان می‌دهد که جنایت در منطقه از حد گذشته است. او از اقدام قوه قضائیه ترکیه در صدور حکم بازداشت نتانیاهو و شماری از فرماندهان رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و آن را اقدامی قابل تقدیر دانست.

وی در ادامه، با اشاره به حمله خشونت‌بار پلیس آمریکا به یک مدرسه کودکان گفت: آزادی در غرب تنها شعار است؛ پلیسی که به کودکان حمله می‌کند، نماینده تمدن نیست.

بحران آب تهران؛ دعا و صرفه‌جویی، دو راه نجات

چمران بحران آب در تهران را جدی دانست و گفت: تنها راه عبور از این شرایط، صرفه‌جویی و دعا برای نزول باران است. مردم ما در گذشته هنگام خشکسالی نماز باران می‌خواندند و به رحمت الهی امیدوار بودند؛ امروز نیز باید به همان توکل و همبستگی برگردیم.

وی ضمن قدردانی از اقدامات وزارت نیرو و دستگاه‌های مسئول، افزود: اگرچه در گذشته کوتاهی‌هایی صورت گرفته، اما امروز وقت همدلی است. اگر باران نیاید، ناچار به قطعی آب خواهیم شد. باید خودمان به یاری خودمان بیاییم.