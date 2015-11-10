شان شورا حفظ شود/ مشکل کمبود آب حل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در ابتدای جلسه دویست و ششمین جلسه شورای شهر با یادآوری اینکه دست کاری در طبیعت به جای رحمت باران، موجب زحمت می شود، تصریح کرد: تا باران می آید همه شروع می کنند به اندازه گیری میزان حجم آب سدها، در حالی که حتی اگر سدها پر شود و تابستان سال آینده نیز مشکل آب نداشته باشیم، اما کمبود آب تهران معضلی است که نیاز به توجه مستمر دارد.

وی با اشاره به اینکه ۴۸ درصد آب تهران از منابع زیرزمینی تامین می شود، گفت: منابع آب تهران ده ها متر پایین رفته و سال های سال بارش باران نیاز است تا به حد معمول برسد. آن هم در شرایطی که نه تنها تهران بلکه همه کشور مشکل کم آبی دارد.

چمران ادامه داد: با توجه به خشکسالی های کشور که در نقاط مختلف بین هفت تا ۱۵ سال است، باید سدها پر شوند تا مشکلات آبی حل شود. حل این معضل نیز نیازمند سیستم کشاورزی مکانیزه و علمی و آب چرخانی ها است تا منابع زیرزمینی بار دیگر تامین شوند. پس اینکه گفته می شود سدها پرشده از آب، به معنای حذف صرفه جویی مصرف آب در کشور نیست و حتی اگر سدها پر شود هم باید صرفه جویی کنیم.

رئیس شورای شهر تهران همچنین افتتاح ایستگاه مترو نعمت آباد را به شهردار تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک تبریک گفت و از همه کارکنان صدیق این پروژه، از یک کارگر ساده تا یک مشاور، تقدیر و تشکر کرد که زیرزمین با شرایط سخت، با کم پولی ها و بی پولی ها تلاش کرده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران به ساخت مترو در شهر با تمامی مشکلات اشاره کرد و گفت: اگر شأن نمایندگان مردم حفظ نشود، شأن مسئولان شهری نیز حفظ نخواهد شد. شورا جایگاه خاص خود را دارد و اگر حتی به طنز به شورا طعنه بزنند، به خود طعنه زده‌اند.