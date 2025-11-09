شناسایی و پلمب سه مرکز غیرمجاز درمانی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبه شکی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن ارائه گزارش عملکرد این حوزه، اقدامات دانشگاه برای نظارت، اعتباربخشی و جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز را تشریح کرد.
وی با اشاره به وظایف اصلی این مدیریت گفت: ما در راستای تسهیل فرایندهای کسب و کار، صدور مجوز مراکز درمانی و همچنین نظارت بر عملکرد مراکز مجاز و برخورد با مراکز فاقد صلاحیت فعالیت میکنیم. این اقدامات شامل شناسایی دریافت وجه خارج از تعرفه و جلوگیری از خدمات غیرقانونی در حوزههای درمانی مختلف است.
شکی درباره عملکرد دانشگاه در برخورد با مراکز غیرمجاز اظهار کرد: در شش ماهه اول امسال، سه مرکز غیرمجاز شناسایی و پس از بررسی مدارک و شرایط، فعالیت آنها متوقف و پروندهها به مراجع قضائی ارجاع شد. این مراکز ممکن بود توسط افرادی با صلاحیت ظاهری اداره شوند، اما به صورت غیرقانونی فعالیت میکردند.
وی افزود: تمام اقدامات ما با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند دادستانی، نیروی انتظامی، پلیس فتا و سازمان نظام پزشکی انجام میشود و هدف اصلی حفظ سلامت و ایمنی مردم است.
مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه درباره مراکز قانونی گفت: در استان گلستان ۲۶ بیمارستان خصوصی و دولتی فعالیت دارند که ۲۴ بیمارستان درجه یک و دو بیمارستان دیگر در درجه یک هستند. همچنین ۱۰ مرکز دندانپزشکی تخصصی و مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان به صورت شبانهروزی خدمات ارائه میدهند.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون، ۹۸۲ درخواست بررسی شده و ۲۰۰ مورد منجر به صدور پروانه جدید شده است که علاوه بر ایجاد اشتغال، سطح دسترسی مردم به خدمات درمانی با کیفیت را افزایش داده است.
شکی تأکید کرد: رسانهها نقش مهمی در فرهنگسازی و اطلاعرسانی به مردم دارند. مردم باید بدانند که ارائه خدمات درمانی صرفاً توسط افراد دارای پروانه معتبر و صلاحیت حرفهای مجاز است و مراجعه به آرایشگاهها یا مراکز فاقد مجوز میتواند عوارض غیرقابل جبران برای سلامت آنها ایجاد کند.
وی افزود: سامانه ۱۹۰ برای ثبت شکایات مردم فعال است و تمامی گزارشها با حفظ محرمانگی بررسی میشود تا با مراکز و افراد متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.
سلام مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: انتظار داریم رسانهها به عنوان بازوی توانمند دانشگاه، اطلاعرسانی کنند و مردم را نسبت به خطرات مراکز غیرمجاز آگاه سازند. اقدامات نظارتی و اعتباربخشی با هدف ارتقای کیفیت خدمات و سلامت مردم در سراسر استان ادامه دارد.
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