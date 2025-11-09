جمع آوری ۴۵ خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی نسب اظهار کرد: این طرح در قالب برنامه هماهنگ شده و در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی با موضوع جمع آوری معتادان متجاهر و خطرناک به منظور زیبا سازی چهره شهر و کاهش سایر جرایم در شهرستان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گرگان ادامه داد: در جریان اجرای این طرح ۱۵ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۳۰ نفر معتاد متجاهر و خطرناک جمع آوری شدند.

پهلوانی نسب در پایان گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.