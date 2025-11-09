ترخیص مشروط قطعات خودرو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه گمرک ایران خطاب به گمرکات اجرایی کشور در خصوص اینکه ترخیص قطعات منفصله تولید (موضوع فصل ۹۸) با اخذ تعهدنامه از صاحبان کالا به مدت دو ماه مجاز شناخته شده، ابلاغ شد.

طبق مفاد این ابلاغیه، صاحبان کالا موظفند تعهد دهند که در صورت هرگونه تغییر احتمالی در ارزش، نزول یا بیش‌بود محموله، مسئولیت آن را پذیرفته و مستندات لازم را در مهلت مقرر به کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون خودرو مصوب ۱۳۷۱ اصلاحی ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو ارسال کنند تا نسبت به اخذ شناسه ارزش اقدام شود.

بر اساس این دستور، ارزش نهایی تعیین‌شده توسط کارگروه یادشده، ملاک عمل گمرک برای محاسبه حقوق ورودی و همچنین رفع تعهدات بانکی مربوطه خواهد بود.