سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد چشمگیر پرونده‌های فتا در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در بسیاری از این پرونده‌ها، مجرمان سایبری با طراحی پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری در رمزارزها، قربانیان را با وعده سودهای سریع و بالا جذب کرده و پس از جلب اعتماد، دارایی دیجیتال آنان را سرقت می‌کنند.

وی با بیان اینکه روش موسوم به «هانی‌پات» یا «ظرف عسل» یکی از شیوه‌های جدید فریب کاربران در فضای مجازی است افزود: مجرمان در این شیوه با ایجاد ظاهری حرفه‌ای، تبلیغات گسترده و نمایش نتایج قلابی از معاملات سودآور، قربانی را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کنند تا در نهایت تمام موجودی رمزارزی وی را به حساب‌های ناشناس منتقل کنند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان تأکید کرد: بسیاری از این پلتفرم‌ها فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و فعالیت آن‌ها در خارج از چارچوب نظارتی کشور انجام می‌شود. با این حال، بی‌احتیاطی برخی کاربران در بررسی اعتبار و اصالت این سایت‌ها باعث شده سرمایه‌های قابل توجهی از بین برود.

سرهنگ طاهرپور از شهروندان خواست در مواجهه با وعده سودهای غیرواقعی، هوشیار باشند و هرگونه پیشنهاد مشکوک را با مراجعه به وب‌سایت رسمی پلیس فتا به نشانی [www.fata.gov.ir](http://www.fata.gov.ir) گزارش دهند.

وی خاطرنشان کرد: آگاهی از روش‌های کلاهبرداری نوین و پرهیز از اعتماد به منابع ناشناس، مهم‌ترین راه پیشگیری از گرفتار شدن در تله‌های اینترنتی است، چرا که مجرمان سایبری هم‌زمان با رشد فناوری، شگردهای فریب خود را نیز توسعه می‌دهند.