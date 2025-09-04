  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

هشدار پلیس فتا درباره پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری رمزارز

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، با هشدار نسبت به افزایش فعالیت پلتفرم‌های جعلی در حوزه رمزارز از شهروندان خواست در مواجهه با وعده‌های سودهای بالا نهایت دقت را به خرج دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ دوم جواد مختاررضایی اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر گونه‌ای جدید از کلاهبرداری در قالب پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزارز بوده‌ایم. این پلتفرم‌ها که غالباً خارج از کشور فعالیت می‌کنند، فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و گردانندگان آن‌ها ناشناس هستند.

وی افزود: کلاهبرداران ابتدا با ایجاد ظاهری حرفه‌ای و ادعای ارائه سیگنال‌های دقیق و سود تضمینی اعتماد کاربران را جلب کرده و سپس لینکی برای ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری ارسال می‌کنند که در واقع به یک وب‌سایت یا اپلیکیشن ساختگی متصل است.

به گفته این مقام انتظامی، موجودی و سودی که کاربر در این پلتفرم‌ها می‌بیند، اعدادی ساختگی و صرفاً جهت تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر است. اما در زمان برداشت وجه، بهانه‌هایی همچون «بررسی حساب»، «پرداخت مالیات» یا «احراز هویت» مطرح شده و در نهایت یا حساب کاربر مسدود می‌شود یا کل پلتفرم ناپدید می‌گردد.

سرهنگ مختاررضایی با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی سرقت میلیاردها دلار سرمایه در جهان با همین ترفند گفت: کلاهبرداران حتی در تبلیغات خود از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و «دیپ‌فیک» برای تولید ویدئوهای جعلی از کارشناسان یا چهره‌های مشهور استفاده می‌کنند تا اعتماد قربانیان را جلب نمایند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا برای پیشگیری از گرفتار شدن در دام پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری رمزارز پنج توصیه اعم از به پیشنهادات و پیام‌های ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها پاسخ ندهید، به وعده سودهای بالا و تضمینی اعتماد نکنید، اطلاعات حساب و هویت خود را در اختیار هیچ وب‌سایت یا فرد ناشناس قرار ندهید، فقط از صرافی‌ها و پلتفرم‌های دارای مجوز رسمی و معتبر استفاده کنید و موارد مشکوک را از طریق سایت www.fata.gov.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنید؛ ارائه کرد.

سرهنگ مختاررضایی در پایان تأکید کرد: در حوزه رمزارز، آگاهی و احتیاط شهروندان مهم‌ترین سپر دفاعی در برابر کلاهبرداران است؛ فریب ظاهر فریبنده را نخورید و اجازه ندهید سرمایه‌تان در تله مجرمان سایبری گرفتار شود.

