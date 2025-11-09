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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

اجلاسیه ۱۵۹ شهید گمنام خراسان جنوبی برگزار می‌شود

اجلاسیه ۱۵۹ شهید گمنام خراسان جنوبی برگزار می‌شود

بیرجند- معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی از برگزاری اجلاسیه ۱۵۹ شهید گمنام استان در شب شهادت حضرت فاطمه (س) خبر داد.

مهدی رحیم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری اجلاسیه ۱۵۹ شهید گمنام استان در شب شهادت حضرت فاطمه (س) خبر داد و اظهار کرد: این اجلاسیه دوم آذرماه همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تدفین ۱۵۹ شهید گمنام در ۷۲ نقطه استان افزود: این مراسم با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و گروه‌های مختلف مردمی در کف‌الشهدا (معراج‌الشهدا) واقع در خیابان مدرس بیرجند برگزار می‌شود.

رحیم‌آبادی خاطرنشان کرد: همزمان با این اجلاسیه، مراسم وداع با پیکر شهدای گمنامی که برای تشییع به استان وارد می‌شوند، انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این برنامه علاوه بر روایتگری بهرام شهبازی (روایتگر کشوری)، نمایشنامه و سایر برنامه‌های متنوع نیز اجرا می‌شود.

کد مطلب 6649899

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