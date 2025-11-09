مهدی رحیمآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری اجلاسیه ۱۵۹ شهید گمنام استان در شب شهادت حضرت فاطمه (س) خبر داد و اظهار کرد: این اجلاسیه دوم آذرماه همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به تدفین ۱۵۹ شهید گمنام در ۷۲ نقطه استان افزود: این مراسم با حضور مسئولان، خانوادههای شهدا، ایثارگران و گروههای مختلف مردمی در کفالشهدا (معراجالشهدا) واقع در خیابان مدرس بیرجند برگزار میشود.
رحیمآبادی خاطرنشان کرد: همزمان با این اجلاسیه، مراسم وداع با پیکر شهدای گمنامی که برای تشییع به استان وارد میشوند، انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این برنامه علاوه بر روایتگری بهرام شهبازی (روایتگر کشوری)، نمایشنامه و سایر برنامههای متنوع نیز اجرا میشود.
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