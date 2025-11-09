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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

نجات جان جوان ۲۳ ساله در کامیاران با اقدام به‌موقع کارشناسان اورژانس

نجات جان جوان ۲۳ ساله در کامیاران با اقدام به‌موقع کارشناسان اورژانس

کامیاران- رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کردستان گفت: با اقدام به‌موقع کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شهرستان کامیاران، جوان ۲۳ ساله‌ای که به دلیل حادثه‌ای دچار وضعیت بحرانی شده بود، از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی ظهر یکشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در پی وقوع یک حادثه در یکی از محورهای شهری کامیاران، بلافاصله آمبولانس منطقه یک این شهرستان به محل اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل حادثه، مشخص شد که مصدوم جوانی ۲۳ ساله است که به دلیل شدت آسیب‌دیدگی با علائم حیاتی ناپایدار مواجه شده است.

وی یادآور شد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی با تشخیص سریع و اقدام درمانی به‌موقع، از جمله انجام «نیدل دکامپرشن»، توانستند وضعیت بحرانی مصدوم را به‌طور چشمگیری بهبود بخشند و از مرگ احتمالی وی جلوگیری کنند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان، در این خصوص اظهار داشت: کارشناسان فوریت‌های پزشکی با توان علمی و عملی بالای خود در صحنه‌های بحرانی، نقش مهمی در نجات جان افراد ایفا می‌کنند و این تیم با اقدامات به‌موقع و حرفه‌ای خود، زندگی این جوان را از خطر مرگ حتمی نجات دادند.

هدایی یادآور شد: مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه، مصدوم جهت ادامه درمان به یکی از مراکز درمانی شهرستان کامیاران منتقل شد.

کد مطلب 6650013

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