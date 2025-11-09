به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی ظهر یکشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در پی وقوع یک حادثه در یکی از محورهای شهری کامیاران، بلافاصله آمبولانس منطقه یک این شهرستان به محل اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل حادثه، مشخص شد که مصدوم جوانی ۲۳ ساله است که به دلیل شدت آسیب‌دیدگی با علائم حیاتی ناپایدار مواجه شده است.

وی یادآور شد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی با تشخیص سریع و اقدام درمانی به‌موقع، از جمله انجام «نیدل دکامپرشن»، توانستند وضعیت بحرانی مصدوم را به‌طور چشمگیری بهبود بخشند و از مرگ احتمالی وی جلوگیری کنند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان، در این خصوص اظهار داشت: کارشناسان فوریت‌های پزشکی با توان علمی و عملی بالای خود در صحنه‌های بحرانی، نقش مهمی در نجات جان افراد ایفا می‌کنند و این تیم با اقدامات به‌موقع و حرفه‌ای خود، زندگی این جوان را از خطر مرگ حتمی نجات دادند.

هدایی یادآور شد: مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه، مصدوم جهت ادامه درمان به یکی از مراکز درمانی شهرستان کامیاران منتقل شد.