به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه حوالی ساعت ۱۹:۴۹ دقیقه، برخورد زنجیرهای سه دستگاه خودروی سواری شامل پراید، پیکان و پژو در محور کامیاران – گشکی، منجر به مصدومیت ۶ نفر از سرنشینان این خودروها شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان شامگاه یکشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان در این خصوص اظهار کرد: به دنبال تماس با مرکز فوریتهای پزشکی، بلافاصله سه تیم امدادی از پایگاههای اورژانس منطقه به محل حادثه اعزام شدند.
بابک هدایی افزود: نیروهای اورژانس پس از رسیدن به صحنه، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام داده و پس از تثبیت وضعیت، هر شش نفر را جهت دریافت خدمات تخصصیتر به مرکز درمانی سینا در شهرستان کامیاران منتقل کردند.
علت وقوع این سانحه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
نظر شما