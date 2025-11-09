اینترنت پرسرعت در بوشهر تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در استان بوشهر را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم و در این راستا طرح‌های مهمی اجرایی شده است.

وی از ارتقای سطح ارتباطی، بهبود پوشش مکالمه و اینترنت سیار در مرکز این استان، با ایجاد سایت همراه 4G در محله بهمنی شهر بوشهر، خبر داد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: پس از درخواست‌های مردمی در خصوص عدم پوشش مناسب مشترکین در محله بهمنی بوشهر و پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل، با ایجاد سایت در پارک جامبو این محله، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات بهبود یافت.

وی افزود: سایت مذکور با پیگیری‌ها این اداره کل و به منظور بهبود پوشش همراه مربوط به مشترکین ایجاد شده است.