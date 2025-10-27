اتصال ۲ روستای تنگستان به اینترنت نسل چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی یکی از اولویت‌های ما در استان بوشهر است و در این راستا طرح‌های متعددی در سطح استان اجرایی شده است.

وی با اشاره به مشکلات روستای کنارنرو در شهرستان تنگستان خاطرنشان کرد: پس از درخواست‌های مردمی در خصوص عدم پوشش مناسب در روستای کنارنرو اقدامات لازم برای بهبود وضعیت پوشش ارتباطی صورت گرفت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر اضافه کرد: پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل، با ایجاد سایت در این روستا، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات برطرف و به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.

سملیان اظهار کرد: پروژه سایت روستای کنارنرو، با نیازسنجی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اعتبار هفت میلیارد تومان، از اعتبارات طرح خدمات اجباری روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به پیمانکاری شرکت ایرانسل با تکنولوژی ۴G طراحی، نصب و راه اندازی شد.

وی افزود: کنارنرو روستایی از توابع شهرستان تنگستان با ۳۶ خانوار و جمعیت ۱۱۹ نفر است که با ایجاد سایت در این روستا، روستای اقماری گلکی با ۶۳ خانوار و جمعیت ۲۲۵ نفر تحت پوشش ارتباطی قرار گرفته است.