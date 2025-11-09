به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره از نشریه تخصصی بازی‌های دیجیتال نگاهی تازه به اهمیت این صنعت در ایران و جهان دارد؛ از نقش بازی‌های دیجیتال در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور گرفته تا بررسی روندهای جهانی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و آینده فناوری در حوزه گیم.

در این شماره از نشریه می‌توان به عناوین مطالبی همچون یادداشت سردبیر: چرا صنعت بازی ایران مهم است و چه منافعی برای کشور دارد؟، بازخوانی حضور و تحولات بازی‌های ویدیویی در ایران، تاریخچه کوتاهی از مرگ در صفحه بازی، نقشه اکوسیستم صنعت بازی در ایران، وضعیت صنعت بازی‌های رایانه‌ای در ایران، گزارش صنعت بازی‌های ویدیویی ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت بازی‌های دیجیتال اشاره کرد.

هوش مصنوعی و بازی‌های دیجیتال، معرفی ۱۰ عنوان از شاخص‌ترین بازی‌های ویدیویی ایرانی، گزارش بازار تبلیغات موبایلی ۲۰۲۵، رویدادهای بانوان در زمینه گیمینگ در کشورهای عربی و معرفی کتاب و تازه‌ترین اخبار و اطلاعیه‌ها از دیگر مطالب منتشره در این شماره از نشریه چشم‌انداز است.

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