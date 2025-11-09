اجرای پارکینگ هوشمند شهری با فناوری بومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در این بازدید، عملکرد فنی و قابلیت‌های سامانه پارکینگ هوشمند پازلی مورد بررسی قرار گرفت و مدیران ستاد از نزدیک با فرآیند پارک خودکار خودرو توسط ربات‌های هوشمند آشنا شدند. این پروژه که به همت متخصصان داخلی شرکت گرین آکسون طراحی و اجرا شده است، با هدف بومی‌سازی فناوری پارکینگ‌های رباتیک و بهینه‌سازی استفاده از فضاهای شهری به بهره‌برداری رسیده است.

پارکینگ پازلی شرکت گرین آکسون از ربات‌های خودروبر تمام‌اتوماتیک بهره می‌برد که بدون نیاز به دخالت انسان، عملیات پارک را در چهار مرحله اجرا می‌کنند:

خودرو توسط راننده روی استند مخصوص قرار می‌گیرد.

راننده خودرو را در حالت سکون قرار داده، از خودرو پیاده شده و کارت خود را وارد دستگاه می‌کند.

در ادامه، کابین آسانسور مقابل استند قرار گرفته و ربات خودروبر هوشمند در زیر استند جای می‌گیرد تا خودرو را جابه‌جا کند.

ربات، خودرو را به داخل کابین آسانسور هدایت می‌کند و پس از بسته شدن درب کابین، عملیات پارک خودرو به‌صورت کاملاً خودکار انجام می‌شود.

این فناوری ضمن افزایش ایمنی و کاهش فضای مورد نیاز برای پارک، می‌تواند در تأمین پارکینگ به‌منظور صدور پایان‌کار توسط شهرداری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته مدیران شرکت گرین آکسون، این شرکت در کنار توسعه داخلی محصولات خود، برنامه‌ریزی برای صادرات فناوری پارکینگ‌های هوشمند پازلی را نیز در دستور کار دارد و به زودی شاهد حضور این فناوری ایرانی در بازارهای بین‌المللی خواهیم بود.

در پایان این بازدید، مدیران ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ضمن قدردانی از تلاش متخصصان ایرانی در اجرای این طرح، بر ضرورت گسترش زیرساخت‌های هوشمند شهری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های بومی در حوزه حمل‌ونقل شهری تأکید کردند.