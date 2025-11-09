به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به نتایج عملکرد بنادر امام خمینی (ره)، آبادان، اروندکنار و چوئبده در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: با وجود نوسانات بازار و تغییرات فصلی در حجم کالاهای وارداتی و صادراتی، مجموعه بنادر استان با اجرای برنامه‌های مدیریتی در حوزه‌های دریایی و بندری، عملکردی متوازن و روبه‌رشد را ثبت کرده‌اند.

وی افزود: در بندر آبادان، با وجود کاهش در تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی، صادرات فرآورده‌های نفتی با رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رکورد ۷۸ هزار تن رسیده است که نشان‌دهنده جهت‌گیری اقتصادی بندر در حوزه انرژی است.

گرایلو ادامه داد: بندر چوئبده با رشد ۳۲ درصدی در مجموع عملیات تخلیه و بارگیری، عمدتاً از محل افزایش حمل کالاهای ساحلی و صادرات منطقه‌ای، عملکرد مطلوبی داشته است. بندر اروندکنار نیز با ثبت رشد دو درصدی در مجموع عملیات، علیرغم کاهش جزئی در بخش تخلیه، ظرفیت صادراتی خود را احیا کرده است.

وی با اشاره به بررسی شاخص‌های عملکردی در گروه‌های کالایی مختلف گفت: در بخش کالاهای اساسی، کاهش ۵۳ درصدی حجم کالاهای غیر روان، بهره‌برداری از تجهیزات جدید ترمینال‌ها و لایروبی اسکله‌های ۱۴ تا ۱۷ موجب افزایش سرعت تخلیه و کاهش زمان سرویس‌دهی شده است.

گرایلو همچنین به بهبود عملکرد در بخش مواد نفتی اشاره کرد و افزود: با مدیریت ترافیک، تقویت سیستم پمپاژ و استفاده از شناورهای جدید، زمان عملیات کاهش یافته و نرخ بهره‌وری افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: کاهش ۳۳ درصدی خرابی شناورها و کاهش ۸۳ درصدی توقفات ناشی از شرایط جوی، از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره بوده که حاصل اقدامات فنی و مدیریتی از جمله تعمیرات اسکله‌ها، هماهنگی با صاحبان کالا و به‌روزرسانی تجهیزات تخلیه و بارگیری است.

مدیرکل بنادر خوزستان بیان کرد: روند روبه‌رشد شاخص‌های عملکردی در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده هم‌افزایی میان واحدهای عملیاتی، اقتصادی و دریایی اداره‌کل بنادر خوزستان و تحقق رویکرد توسعه‌محور سازمان بنادر و دریانوردی کشور در مسیر اقتصاد دریاپایه است.